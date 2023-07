A Espanha venceu a Itália e garantiu a segunda e última vaga na final do Europeu de hóquei em patins. Depois do 4-4 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, a seleção espanhola venceu no desempate por penáltis (3-0).

Andrea Malagoli adiantou a Itália aos 14 minutos, mas a Espanha empatou logo a seguir, por Pau Bargallo, ao minuto 15. O intervalo, porém, chegaria com vantagem italiana, depois do golo de Giulio Cocco, em powerplay, aos 20 minutos.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelos últimos dez minutos para mais golos e muita emoção. Sergi Aragones empatou (41m), Andrea Malagoli bisou para a terceira vantagem italiana (44m), mas Pau Bargallo, com mais dois golos para o seu hat-trick, deu a volta a favor da Espanha (44m e 45m). Já mais perto do fim, ao minuto 49, Malagoli também fez hat-trick para o 4-4.

A igualdade persistiu até ao final dos 50 minutos e do prolongamento e, nos penáltis, Cocco, Malagoli e Gavioli não concretizaram para a Itália, enquanto a Espanha marcou as três primeiras tentativas para selar a qualificação, por Carballeira, Aragones e Barroso.

Na final, agendada para as 20h45 de sábado Espanha defronta Portugal, que bateu a França horas antes. Um duelo ibérico que já é tradição na luta pelo título e que acontece de novo e pela primeira vez depois do êxito espanhol em 2018, na Corunha (6-3).

Os atuais detentores do título, conquistado em 2021 em Paredes ante a França (2-1 após prolongamento) têm 18 troféus europeus, em 34 finais. Já Portugal é o recordista de títulos, com 21 em 35 finais.