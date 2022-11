Portugal sagrou-se, este domingo, campeão mundial e europeu de andebol em cadeira de rodas, ao vencer a seleção dos Países Baixos, por 18-10, em Leiria.

Ao intervalo, Portugal vencia por 9-7 e, na segunda parte, foi ampliando a vantagem para confirmar o título europeu e mundial em casa.

Ricardo Queirós foi considerado o MVP da prova, em que a Noruega ficou na terceira posição, atrás da seleção lusa e da neerlandesa.

No caminho para a final, Portugal tinha ganho na sexta-feira aos Países Baixos (20-10) e à Roménia (21-10) e no sábado à Índia (18-13), nos três jogos do grupo B, a ronda preliminar.

Nas meias-finais, disputadas na manhã deste domingo, a seleção comandada por Danilo Ferreira tinha ganho novamente à Índia, por 23-11.

Portugal já tinha ganho quatro medalhas nas edições anteriores de Europeus: um ouro em 2018 e três pratas (2015, 2016 e 2019).