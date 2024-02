Portugal venceu a Roménia, em Bucareste, por 49-24 e garantiu a presença nas meias-finais do Europeu de râguebi, na terceira jornada da fase de grupos da prova.

Antes deste jogo, a seleção nacional estava no segundo lugar do grupo, a três pontos da equipa romena, que também se qualificou para a próxima fase da competição. A Geórgia também está apurada.

Nas meias-finais do Europeu, Portugal vai defrontar a Espanha. Os lobos ocupam o décimo sexto lugar do ranking mundial, enquanto a equipa espanhola está no décimo nono posto.