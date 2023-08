Os instantes que se seguiram, esta segunda-feira, à vitória do ciclista belga Remco Evenepoel na terceira etapa da Vuelta foram de algum susto.

É caso para dizer que, se houve suor na vitória, seguiu-se algum sangue: Evenepoel cortou a meta em primeiro, festejou, mas uns metros mais à frente, já perto do gradeamento, onde estava pessoal técnico da Vuelta e também alguns fotógrafos, chocou contra uma mulher, que caiu, assim como o belga.

Evenepoel ficou de imediato com a zona do sobrolho aberta e com o lado direito da cara cheio de sangue. Foi depois assistido e a ferida foi estancada no imediato.