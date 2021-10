A direção da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) aprovou esta segunda-feira, «por unanimidade e aclamação» um voto de louvor ao selecionador português de futsal, Jorge Braz, na sequência da conquista do título mundial.

Este voto, «extensivo à sua equipa técnica e a todos quantos estiveram presentes nesta conquista do campeonato do mundo», é para destacar o contributo dado «para o enaltecimento da classe, da modalidade e do país», depois de um «feito histórico».

«Mais um passo importantíssimo na projeção do futsal português, e na exponenciação da classe dos treinadores de futsal portugueses», lê-se, no comunicado da ANTF.

A Seleção Nacional de futsal, recorde-se, sagrou-se campeã do Mundo no domingo, ao bater na final a Argentina, por 2-1.