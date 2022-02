A seleção nacional de futsal, que passou a liderar o ranking da UEFA, depois da conquista do segundo Campeonato da Europa, nos Países Baixos, subiu agora também ao segundo lugar do ranking mundial da modalidade.

Em relação ao anterior ranking, divulgado em dezembro de 2021, Portugal, que também é campeão do Mundo, subiu dois lugares, ultrapassando a Espanha e a Argentina, ficando agora a escassos 28 pontos do líder Brasil.

A seleção canarinha, com 1791 pontos, destronou a Espanha que caiu da liderança para o quarto lugar do ranking mundial, tendo sido também ultrapassada por Portugal (1763) e Argentina (1756). A Rússia, finalista derrotada no Europeu, ocupa a quinta posição com 1687 pontos.