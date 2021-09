Sporting-Sporting de Braga e ACD Sõtão-Casa de Benfica de Loures são os dois encontros das meias-finais da Taça de Portugal de futebol de praia. As quatro equipas garantiram, esta sexta-feira, o apuramento para a fase que decide a passagem à final.

O Sporting venceu o GRAP por 6-2 no primeiro jogo do dia, ao passo que a Casa de Benfica de Loures goleou a AD Buarcos 2017 por 8-0. O Sp. Braga, vencedor do Campeonato de Elite em agosto ante o Loures, protagonizou o resultado mais desnivelado: 11-0 ao Varzim. Já a ACD Sótão bateu o Desp. Chaves por 4-3.

Este sábado, na Nazaré, o Sporting-Sp. Braga é às 10h30 e o ACD Sótão-Casa de Benfica de Loures é às 12 horas. A final é às 15 horas de domingo.

Em 2019, o Sp. Braga venceu a primeira edição da prova.