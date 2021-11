O Benfica recebeu e venceu este sábado o Candoso, por 5-1, em jogo da oitava jornada do principal campeonato de futsal.

Chishkala bisou e Tayebi, Bruno Cintra e Nilson Miguel também marcaram para construir o triunfo dos encarnados. Thales fez o único golo da equipa do concelho de Guimarães.

Com este resultado, o Benfica igualou o Fundão e o Sporting no topo da classificação, com 21 pontos. O Fundão, até este sábado líder isolado, perdeu pela primeira vez, ao passo que o Sporting venceu em Viseu no regresso em grande de Cardinal.

Noutro dos jogos do final da tarde, o Sp. Braga/AAUM voltou às vitórias com goleada por 9-1 ante o Nun’Álvares. Fábio Cecílio, Pola e Tiago Brito bisaram e Ricardo Lopes, Tiago Correia e Rúben Santos também marcaram no duelo minhoto. Para a equipa de Fafe, a única que ainda não pontuou, marcou Kaíque Melo.

No jogo de encerramento da ronda, os Leões de Porto Salvo bateram o Portimonense por 4-1. Rodrigo Hiroshi fez ‘hat-trick’ e Danny também marcou para os da casa. Pedro Silva fez o tento dos algarvios.

RESULTADOS – 8.ª Jornada:

Fundão-Quinta dos Lombos, 4-5

Eléctrico-Modicus, 3-2

Viseu 2001-Sporting

Futsal Azeméis-Torreense, 3-1

Sp. Braga/AAUM-Nun’Álvares, 9-1

Benfica-Candoso, 5-1

Leões Porto Salvo-Portimonense, 4-1