O Sporting venceu esta terça-feira o Alpla HC, na Áustria, por 31-26, garantindo matematicamente, ao fim da sétima de dez jornadas, o apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia.

Ao intervalo, os leões já venciam por uma margem de cinco golos, 17-12.

Martim Costa, com 12 golos, foi o melhor marcador dos leões e do jogo.

Nos outros jogos, os espanhóis do CB Granollers venceram na receção aos húngaros do Balatonfuredi (33-30) e os croatas do RK Nexe também triunfou em casa, na receção aos dinamarqueses do Skjern (29-28).

RK Nexe, CB Granollers e Sporting já garantiram, no grupo C, o apuramento. Falta disputar uma vaga.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO C:

1.º: RK Nexe, 12 pontos

2.º: CB Granollers, 10

3.º: Sporting, 10

4.º: Skjern, 6

5.º: Balatonfuredi, 3

6.º: Alpla HC, 1