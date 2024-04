Carlos Alcaraz está lesionado no braço direito e já foi obrigado a desistir dos torneios de Monte Carlo e de Barcelona, que venceu em 2023.

O tenista espanhol fez exames no passado sábado, que não detetaram qualquer problema, mas quando regressou aos treinos em Barcelona sentiu um desconforto nessa zona do corpo.

Agora, o número três do mundo diz que o seu objetivo é estar a 100% no Masters 1000 de Madrid, mas que ainda não sabe se vai poder competir no torneio madrileno.

«O meu objetivo é jogar o Mutua Madrid Open, mas ainda não tenho a certeza. Deram-me alguns prazos, que cumpri muito bem, mas as boas sensações não chegaram. Não me quero apressar e não quero dizer que estarei a 100 por cento no Mutua Madrid Open», afirmou.

Alcaraz viajou esta segunda-feira de comboio para Barcelona com o seu fisioterapeuta e com o seu pai e vai regressar a Murcia ainda esta noite depois de participar num evento de um dos seus patrocinadores.