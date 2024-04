No ténis, Francisco Cabral, ao lado do tenista cazaque Aleksandr Nedovyesov, derrotou os sérvios Nicola Cacic e Miomir Kecmanovic por 2-0 e garantiu a presença nos quartos de final do torneio de pares de Bucareste.

A dupla Cabral-Nedovyesov levou a melhor por duplo 6-3, num encontro que durou uma hora e 11 minutos.

Na próxima ronda, o par luso-cazaque vai defrontar os romenos Cezar Cretu e Filip Cristian Jianu ou o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovara, terceiros cabeças de série da prova.

No quadro de singulares, Nuno Borges, sétimo cabeça de série, vai defrontar o suíço Stan Wawrinka, num encontro marcado para terça-feira.