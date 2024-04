Pela primeira vez em cinco anos, Novak Djokovic está nos quartos-de-final do Masters 1000 de Monte-Carlo.

O número um do mundo bateu o italiano Lorenzo Musetti por 7-5 e 6-3, em cerca de duas horas de jogo, e vingou-se da derrota do ano passado com o número 24 mundial no torneio do Mónaco.

Novak Djokovic vai, agora, reencontrar Alex de Minaur, que derrotou na United Cup, na luta por garantir um lugar nas meias-finais em Monte Carlo pela primeira vez desde 2015.