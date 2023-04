O tenista norueguês Casper Ruud sagrou-se, este domingo, campeão do Estoril Open, o único torneio ATP 250 em Portugal, ao vencer o sérvio Miomir Kecmanovic na final, em dois sets.

Ruud, atual número cinco do ranking mundial, venceu o número 40 da hierarquia pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 48 minutos, para o seu primeiro título em 2023 e o 10.º da carreira, o nono em terra batida.

No primeiro set, o nórdico quebrou o segundo jogo de serviço do sérvio para fazer 2-1, confirmou o break com o 3-1 e voltou a quebrar o serviço a Kecmanovic logo a seguir, para o 4-1. Ruud não desperdiçou mesmo a possibilidade de dois jogos de vantagem, fez o 5-1 e fechou o parcial nos 6-2, em 36 minutos.

O segundo set foi bem mais equilibrado, bem jogado e ninguém desarmou nos jogos de serviço até ao 6-6, apesar da possibilidade mútua com pontos de break. No tiebreak, Ruud foi mais forte e venceu por 7-3.

«Obrigado pelo apoio», escreveu Ruud, na câmara da transmissão, instantes após a vitória, num jogo que ficou ainda marcado pela despedida do árbitro de cadeira português Carlos Ramos, que foi homenageado logo no início da cerimónia.

Ruud sucede ao argentino Sebastián Báez e é o primeiro norueguês a vencer o torneio, num palmarés que, desde 1990, tem Espanha como o país com mais sucesso na prova.

O atleta de 24 anos venceu o seu primeiro título desde Gstaad, na Suíça, em julho de 2022.

Este domingo, Kecmanovic ainda vai jogar, ao lado do compatriota Nikola Cacic, a final de pares masculinos do Estoril Open. Os sérvios defrontam os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, que nas meias-finais afastaram os atuais campeões, os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral.