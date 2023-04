O tenista norueguês Casper Ruud, campeão do Estoril Open 2023, afirmou ter sido «muito especial» a semana em Portugal, coroada com o título, deixou elogios ao finalista vencido Miomir Kecmanovic, ao árbitro de cadeira português Carlos Ramos, que se despediu com o jogo desta tarde. Entre alguma brincadeira e agradecimentos, disse ainda que vai votar no Estoril Open para o melhor ATP 250 do ano:

«Primeiro, parabéns ao Misha [Kecmanovic] pela grande semana, finais em singulares e pares, és um grande competidor e um bom amigo. Espero que possamos jogar em mais finais. Estou certo de que vais a mais finais e ganhar muitos troféus. Parabéns, tiveste uma grande semana. Ao Carlos [Ramos], parabéns pela carreira incrível, ter-te no teu último jogo, para mim foi muito especial.»

«Sinto-me bem, é a minha primeira vez no Estoril, ter o troféu este domingo é muito especial, foram alguns meses desde que ganhei o meu último título. Toda a minha estadia foi com grandes adeptos, num grande estádio, um grande ambiente. Obrigado a todos por estarem aqui hoje e também durante a semana.»

«Obrigado ao João [Zilhão, diretor do Estoril Open]. Estão a fazer um grande trabalho neste torneio. Consigo perceber porque é que tiveram aqui Roger [Federer], o Novak [Djokovic]. Penso que é um dos melhores ATP 250 do ano e provavelmente vão ter o meu voto para o melhor ATP 250 do ano.»

«Aos apanha-bolas, aos árbitros, às pessoas que trabalharam pelo torneio e que não podem estar no court neste momento, obrigado. Foi uma estadia incrível, a todos os que fizeram este torneio possível, significa muito para nós, jogadores, espero que possa voltar no futuro.»