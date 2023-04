O tenista norueguês Casper Ruud juntou-se, este domingo, à lista de vencedores do torneio de singulares masculinos do Estoril Open, com a vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic.

Ruud é o primeiro tenista da Noruega a vencer o torneio e aumenta para 11 o número de nacionalidades distintas que têm registo no palmarés do principal torneio luso de ténis, o único ATP 250 em Portugal.

Ruud sucede a Sebastián Báez, tenista da Argentina, o segundo país com mais êxito no Estoril Open, só atrás de Espanha.

Portugal tem um título no Estoril Open, por João Sousa, obtido em 2018.

TODOS OS VENCEDORES DO ESTORIL OPEN:

2023 Casper Ruud, Nor

2022 Sebastián Báez, Arg

2021 Albert Ramos-Vinolas, Esp

2020 Não se realizou devido à covid-19

2019 Stefanos Tsitsipas, Gre

2018 João Sousa, Por

2017 Pablo Carreno Busta, Esp

2016 Nicolas Almagro, Esp

2015 Richard Gasquet, Fra

2014 Carlos Berlocq, Arg *

2013 Stanislas Wawrinka, Sui *

2012 Juan Martin del Potro, Arg **

2011 Juan Martin del Potro, Arg

2010 Albert Montanes, Esp

2009 Albert Montanes, Esp

2008 Roger Federer, Sui

2007 Novak Djokovic, Ser

2006 David Nalbandian, Arg

2005 Gaston Gaudio, Arg

2004 Juan Ignacio Chela, Arg

2003 Nikolay Davydenko, Rus

2002 David Nalbandian, Arg

2001 Juan Carlos Ferrero, Esp

2000 Carlos Moya, Esp

1999 Albert Costa, Esp

1998 Alberto Berasategui, Esp

1997 Alex Corretja, Esp

1996 Thomas Muster, Aut

1995 Thomas Muster, Aut

1994 Carlos Costa, Esp

1993 Andrei Medvedev, Ucr

1992 Carlos Costa, Esp

1991 Sergi Bruguera, Esp

1990 Emilio Sánchez, Esp

* O torneio denominava-se Portugal Open.

** O torneio denominou-se Estoril Open entre 1990 e 2012, sob uma organização diferente.

Vencedores por país:

Espanha – 14

Argentina – 8

Suíça – 2

Áustria – 2

PORTUGAL – 1

Noruega – 1

França – 1

Grécia – 1

Sérvia – 1

Ucrânia – 1

Rússia – 1