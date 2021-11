Um dos jogadores em melhor forma na temporada, Stefanos Tsitsipas desistiu do Masters 1000 de Paris, devido a uma dor no braço.

O tenista grego, número três do mundo, sentiu dores no braço direito durante o primeiro set frente ao australiano Alexei Popyrin – Tsitsipas perdia por 4-2 –, ainda recebeu assistência médica no court, mas acabou por abandonar o encontro.

«Já há algum tempo que não tenho qualquer lesão, por isso achei que seria melhor desistir. Tinha algum receio que a lesão piorasse», afirmou o helénico de 23 anos, citado pela Lusa.

A próxima competição em que está prevista a participação de Stefanos Tsitsipas são as ATP Finals, competição que junta os oito melhores tenistas da temporada e que tem arranque previsto para o próximo dia 14 de novembro, em Itália.