No ténis, Miomir Kecmanovic, finalista na edição de 2023 do Estoril Open e sexto cabeça de série do torneio, foi eliminado na primeira ronda pelo espanhol Roberto Bautista Agut.

No primeiro encontro do quadro de singulares, o número 50 do mundo foi afastado pelo 93.º jogador mundial, por 6-1 e 7-5, em uma hora e 24 minutos.

Na próxima ronda, Bautista Agut, antigo número nove mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Daniel Altmaier e o espanhol Pedro Martínez.

Já Alejandro Davidovich Fokina, quarto cabeça de série, desistiu do Estoril Open e o seu lugar vai ser ocupado pelo francês Richard Gasquet, que é repescado da qualificação.

A organização explicou que o espanhol de 24 anos desistiu devido a «uma infeção dentária».

O vencedor do torneio em 2015 entra diretamente na segunda ronda, onde vai defrontar o alemão Maximilian Marterer ou o austríaco Dominic Thiem.