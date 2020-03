Um dia após o Comité Olímpico Internacional ter decidido adiar a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Novak Djokovic, o líder do ranking mundial de tenistas profissionais ,revelou, numa publicação nas redes sociais, o seu estado de espírito em relação ao adiamento para 2021 do maior evento desportivo no mundo.



«Tirei esta foto no ano passado no Japão. Estou triste pelo adiamento dos Jogos Olímpicos, mas tenho certeza de que é a decisão certa para a saúde coletiva de todos os envolvidos. Vamos aguardar por Tóquio 2021», escreveu o tenista.



A publicação é acompanhada de uma “selfie” tirada por Djokovic no ano passado no Japão e que mostra o sérvio a segurar uma sapatilha personalizada com a impressão “Tóquio 2020”.



Novak Djokovic, que em Maio completa 33 anos, nunca escondeu que um dos seus grandes objetivos passa pela conquista de uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.



A melhor participação do atual numero 1 do ranking ATP na competição aconteceu nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, quando conquistou a medalha de bronze.



Os Jogos Olímpicos de 2020, que teriam a capital japonesa, Tóquio, como cidade anfitriã, deveriam começar a 24 de julho com a cerimónia de encerramento a acontecer a 9 de agosto, mas devido à pandemia do novo coronavírus foram adiados para o verão de 2021, numa decisão inédita já que pela primeira vez na história um evento olímpico é adiado.