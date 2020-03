Roger Federer doou um milhão de francos suíços (cerca de 944 mil euros) a famílias suíças carenciadas que estão a sofrer com a pandemia do coronavírus.

«Estamos a viver tempos difíceis. Todos nós. E ninguém deve ficar para trás. Mirka [esposa de Federer] e eu decidimos doar pessoalmente um milhão de francos às famílias mais desfavorecidas da Suíça. A nossa contribuição é apenas o começo», começou por dizer Federer.

«Esperamos que outros se juntem a nós. Juntos, podemos superar esta crise», acrescentou o tenista suíço na sua página oficial da rede social Instagram.

Também no Instagram, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking ATP, mostrou-se «triste» pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio2022, mas considerou que foi a «decisão certa para a saúde de todos envolvidos» no evento. «Estou ansioso para Tóquio2021», escreveu o tenista de 32 anos, juntamente com uma fotografia tirada há um ano no Japão.