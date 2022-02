O tenista australiano Nick Kyrgios deixou um testemunho impactante nas redes sociais, onde revelou as dificuldades pelas quais passou nos últimos anos, quando se viu a contas com uma depressão.

«Este era eu há três anos no Open da Austrália. A maioria presumiria que eu estava mentalmente bem ou a aproveitar a minha vida, foi um dos meus períodos mais sombrios. Se olhar de perto, no meu braço direito vê a minha automutilação. Tinha pensamentos suicidas e estava literalmente a lutar para sair da cama, sozinho a jogar na frente de milhões. Eu estava sozinho, deprimido, negativo, a abusar no álcool, drogas e a afastar família e amigos», pode ler-se na publicação no Instagram.

O carismático atleta, n.º 137 do ranking ATP, enviou uma mensagem a quem lida com situações semelhantes, apelando a que todos falem sobre os assuntos que os atormentam.

«Senti como se não pudesse falar ou confiar em ninguém. Isso foi o resultado de não me abrir e me recusar a apoiar-me nos meus entes queridos e simplesmente esforçar-me pouco a pouco para ser positivo», reconheceu.

«Eu sei que o dia a dia pode parecer extremamente cansativo, impossível às vezes. Eu entendo quem sente que, se se abrir, tal possa fazê-lo sentir fraco ou com medo. Digo-lhes isto: está tudo bem, não estás sozinho. Já passei por aqueles momentos em que parecia que essas vibrações positivas nunca seriam realidade. Por favor, não se sinta sozinho, se sentir que não pode falar com ninguém, estou aqui, entre em contacto.»

A terminar, Kyrgios assume ter «orgulho» em dizer que se transformou «completamente».

«Tenho uma visão completamente diferente de tudo, não tomo um momento como garantido. Eu quero que vocês sejam capazes de alcançar todo o potencial e sorrir. Esta vida é linda», concluiu.