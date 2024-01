Sair da ronda inaugural do «qualifying» do Open da Austrália de olhos no futuro. Na estreia em Melbourne Park, e apesar da derrota, a tenista Francisca Jorge aponta ao «balanço positivo».

«Não sinto que tenha acusado a pressão da estreia. Apesar de Astra Sharma ser cabeça de série, senti que tive as minhas hipóteses, podia ter caído para o meu lado e foi pena, porque é aquela frustração de não ter conseguido aproveitar esses momentos a meu favor. Mas ela também o mereceu. É um balanço positivo», disse, esta terça-feira, à Lusa.

A tenista vimaranense, 208.ª no ranking WTA, foi eliminada às custas da adversária australiana (132.ª WTA), que precisou de três sets para garantir a qualificação. Apesar do arranque positivo da portuguesa, que chegou a liderar o primeiro set por 3-7, todos os parciais foram selados por Sharma (6-7, 6-3, 6-3).

«Apresentei um bom nível de ténis, tive algumas oportunidades de fazer melhor, mas ela também subiu um pouco o nível no segundo e no terceiro set e eu acabei por não acompanhar. Depois ficou difícil, porque tinha de manter os meus jogos de serviço e ela também estava a responder bem e não estava a dar nenhuma borla. Ela é bastante grande e estava a cobrir muito espaço», analisou a tenista de 23 anos.

Ao fim de duas horas e 40 minutos, Francisca Jorge conseguiu oito ases, mas não foi capaz de aproveitar os dois pontos de ‘break’ consecutivos que dispôs na terceira partida.

Durante o encontro, a atleta portuguesa ainda pediu a assistência do fisioterapeuta, mas não terá passado de um susto: «A bola foi mais curta, bastante baixa, cheguei já em dificuldade e mandei o pé para a frente, escorregou um bocadinho, mas felizmente não rompi nenhum ligamento. Depois fiz uma avaliação e o que senti foi uma espécie de espasmo muscular».

A tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis tornou-se, assim, na oitava portuguesa a disputar um torneio do Grand Slam.

Segue-se Gonçalo Oliveira, que na noite desta terça-feira medirá forças com o boliviano Hugo Dellien, nono cabeça de série. O português tentará juntar-se a Nuno Borges e Francisco Cabral na segunda ronda do «qualifying». Gonçalo Borges entra em ação a partir das 23h.