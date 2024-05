Nuno Borges foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Roma, ao cair aos pés de Alexander Zverev, número 5 do Mundo, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-5.

Na melhor prestação da carreira em Masters, Borges entrou com dificuldades para acompanhar o ritmo do alemão, que fechou rapidamente a primeira partida.

No segundo set, o número 1 português chegou a ter um break de vantagem, mas consentiu uma fatal quebra de serviço com 5-5 no marcador. A seguir, ainda dispôs de um ponto de break anulado por Zverev, que fechou o encontro ao cabo de uma hora e 26 minutos.