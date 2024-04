No ténis, Alexander Bublik, número 18 do ranking ATP, defrontou Borna Coric na primeira ronda do Masters 1000 de Monte Carlo, no Mónaco.

O encontro não correu de feição ao tenista cazaque, que viria a ser derrotado por duplo 6-1, e a dada altura Bublik pediu ajuda…a uma apanha-bolas.

Sim, leu bem. O número 18 do mundo dirigiu-se a uma jovem e perguntou se esta queria jogar no seu lugar. A apanha-bolas respondeu que sim e Bublik ofereceu-lhe a sua raquete.

A jovem foi, então, servir, acabou por fazer uma dupla-falta, mas certamente nunca mais vai esquecer este momento no Masters 1000 de Monte Carlo.

Ora veja: