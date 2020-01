Novak Djokovic emocionou-se esta terça-feira ao falar da morte do «amigo e mentor» Kobe Bryant no final do jogo frente a Milos Raonic, dos quartos de final do Open da Austrália.

O tenista sérvio usou um casaco com as iniciais KB e os números 8 e 24, além de um coração, em homenagem à lenda da NBA que morreu este domingo de acidente de helicóptero.

Em entrevista a John McEnroe, Djokovic falou da morte de Kobe Bryant com voz embargada: «Foi um dos grandes atletas dos nossos tempos, tive a sorte de ter uma relação pessoal com ele. Quando precisei de algum conselho e apoio, ele esteve lá. Foi meu amigo, mentor e é desolador o que aconteceu a ele e à filha.»

Veja o vídeo:

Além de Djokovic, vários tenistas têm prestado homenagem a Kobe Bryant no Open da Austrália.

Veja aqui algumas imagens: