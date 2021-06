O tenista austríaco Dominic Thiem confirmou, esta quinta-feira, que não vai participar nos Jogos Olímpicos, tendo assim abdicado da ida a Tóquio.

«Depois de falar com a minha equipa e de analisar a situação, tomei a difícil decisão de desistir de competir nos Jogos Olímpicos. Para mim, como para todos os atletas, participar nos Jogos Olímpicos e representar o meu país é uma grande honra, o que torna esta decisão ainda mais difícil. Contudo, 2021 não começou como esperava e não me sinto preparado para jogar o meu melhor em Tóquio», escreveu, através da rede social Twitter.

«Nas últimas duas semanas treinei no duro e estou a melhorar a minha condição e concentração aos poucos. O meu objetivo é trabalhar forte nas próximas semanas, dar o meu máximo em Wimbledon e continuar a treinar e, espero, defender o meu título no Open dos Estados Unidos», redigiu, ainda, o atual número cinco do ranking mundial ATP.