A cidade de Istambul pretende candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2036.

«Queremos preparar Istambul para os Jogos Olímpicos. Queremos que seja uma cidade olímpica. Isto é uma declaração de intenções. O nosso principal objetivo são os Jogos de 2036», afirmou Ekrem Imamoglu, presidente da câmara da maior idade da Turquia, em declarações à televisão oficial do município.

Para impulsionar a candidatura turca à organização do maior evento desportivo do planeta, estão em curso vários projetos para tornar o desporto mais acessível aos 15 milhões de habitantes de Istambul.

Os Jogos de 2024 vão decorrer em Paris e os de 2028 foram atribuídos a Los Angeles. No próximo dia 21 de julho será votada pelo Comité Olímpico Internacional a designação de Brisbane (Austrália) como sede da edição de 2032, no seguimento de um novo modelo de eleição resultante do diálogo do organismo com os aspirantes.