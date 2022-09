O tenista português Nuno Borges foi afastado na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) do US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, pelo chinês Yibing Wu, 174.º da hierarquia mundial.

O português, número 104 na lista ATP, esteve por duas vezes em vantagem, mas acabou por perder pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-4, 4-6 e 4-6, num encontro que durou quase quatro horas.

Nuno Borges tinha-se apurado na segunda-feira para a segunda ronda, ao vencer o norte-americano Ben Shelton, também após um duelo que durou mais de quatro horas, naquele que foi o seu primeiro triunfo de sempre no quadro principal de um torneio do Grand Slam.

Também no quadro masculino, o dia ficou marcado pelo apuramento do atual campeão e número um do ranking mundial, o russo Daniil Medvedev, que bateu o francês Arthur Rinderknech, em três sets, pelos parciais de 6-2, 7-5 e 6-3, num encontro que durou pouco mais de duas horas. Medvedev vai agora, precisamente, defrontar o carrasco de Nuno Borges, Yibing Wu.

No quadro principal de singulares femininos, a norte-americana Serena Williams segue em prova. Na última noite, a atleta de 40 anos, 605.ª do ranking mundial WTA, bateu a número dois mundial, a estoniana Anett Kontaveit, em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 2-6 e 6-2.

Naquele que poderá ser o último torneio da sua carreira, Serena tem como adversária, na terceira ronda, a australiana Ajla Tomljanovic, 46.ª da hierarquia mundial.