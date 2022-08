O tenista português Nuno Borges qualificou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda do quadro principal de singulares masculinos do Open dos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Ben Shelton, numa grande batalha de ténis, em cinco sets.

Borges, 104.º da hierarquia mundial ATP, bateu o número 165 do mundo em quatro horas e dois minutos, com os parciais de 6-7 (6-8), 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (10-8) e 3-6, no court número dez.

Trata-se de uma vitória história para o maiato de 25 anos, uma vez que é a sua primeira de sempre num quadro principal de um torneio do Grand Slam.

Nuno Borges, que chegou ao quadro principal via fase de qualificação, chegou a desperdiçar um match-point no quarto set ante o jovem prodígio de 19 anos, mas acabou por selar a vitória no quinto, último e decisivo parcial.

Na próxima ronda, Borges defronta o chinês Yibing Wu, que venceu o georgiano Nikoloz Basilashvili, em três sets.