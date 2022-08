Serena Williams vai fazer dupla com a irmã Venus no torneio de pares do US Open naquele que vai ser, aos 40 anos, o último grande torneio da carreira. As duas irmãs, juntas, já conquistaram 14 grandes torneios em pares e três medalhas de ouro olímpicas.

A tenista norte-americana vai ter, assim, a oportunidade de se despedir dos courts ao lado da irmã mais velha, tendo recebido um wild-card para o efeito. As duas irmãs, que fizeram história no ténis, já não jogavam uma competição de pares desde a edição de 2018 de Rolland Garros, quando foram eliminadas na terceira ronda.

O primeiro Grand Slam que conquistaram juntas foi já em 1999, há 23 anos, também no Open francês, mas depois disso venceram mais catorze, o último dos quais em 2016, em Wimbledon.

Serena Williams já tinha anunciado, há um mês, que se ia afastar do desporto depois de jogar, pela última vez, no torneio de Flushing Meadows, mas só agora é que se soube que também vai jogar a prova de pares ao lado da irmã Venus.

Em singulares, Serena, atual 608ª do ranking, com 23 vitórias em Grand Slams, vai defrontar a montenegrina Danka Kovinic na primeira eliminatória, na próxima segunda-feira.

A irmã Venus, de 42 anos, atual 1.445 do ranking, com sete vitórias nos grandes torneios, também vai entrar na primeira eliminatória, depois de ter recebido um wild-card, frente à belga Alison Uytvanck, na terça-feira.