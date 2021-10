O FC Porto perdeu na tarde desta quarta-feira na Polónia ante o Vive Kielce, por 39-33, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Num jogo com várias ausências importantes na equipa, como Diogo Branquinho ou Fábio Magalhães, o FC Porto começou por marcar, por Iturriza, mas o Kielce virou depois para 2-1 e não ficou mais em desvantagem no encontro.

Aos 13 minutos, a equipa polaca chegou à maior diferença até então, vencendo por 9-6. Os dragões ainda reagiram para equilibrar no marcador até ao empate a 11 golos, mas foram a perder por quatro para o descanso (21-17).

Na segunda parte, o Vive Kielce conseguiu gerir a vantagem quase sempre com uma vantagem de quatro, cinco ou seis golos. Aos 44 minutos, o FC Porto ainda se aproximou até aos 29-26 e ao 30-27, mas a equipa da casa voltou a alargar ligeiramente a diferença até ao 39-33 final no marcador.

A 35 segundos do fim, Pedro Valdés foi expulso, após um lance em que a dupla de arbitragem entendeu que houve infração com as mãos, sobre um jogador adversário.

Ivan Sliskovic, com sete golos e uma eficácia de 87 por cento no remate, foi o melhor marcador dos dragões. Nota ainda para Daymaro Salina, com 100 por cento de eficácia: seis golos em seis tentativas. Sigvaldi Gudjonsson foi o melhor marcador do jogo, com nove golos.

Com este resultado, o FC Porto soma a terceira derrota, tendo ainda duas vitórias até ao momento, que lhe valem o quinto lugar, à condição. Os outros três jogos da jornada no grupo B são na quinta-feira. Apuram-se para a próxima fase os seis primeiros.

RESULTADOS – 5.ª JORNADA

Vive Kielce-FC Porto, 39-33

Motor Zaporozhye-Dínamo Bucareste (5.ª feira)

Veszprém-Flensburg Handewitt (5.ª feira)

Barcelona-PSG (5.ª feira)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vive Kielce, 8 pontos/5 jogos

2.º: Barcelona, 6/4

3.º: Veszprém, 6/4

4.º: PSG, 5/4

5.º: FC Porto, 4/5

6.º: Dínamo Bucareste, 2/4

7.º: Motor Zaporozhye, 2/4

8.º: Flensburg Handewitt, 1/4