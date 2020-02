O ciclista colombiano Miguel Ángel López, da Astana, venceu este sábado a quarta e penúltima etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, no alto do Malhão, em Loulé, após a qual o belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) manteve a liderança da classificação geral.

López cortou a meta, ao fim de 169,7 quilómetros entre Albufeira e o alto do Malhão, em 4:16.26 horas, impondo-se nos últimos 300 metros num grupo de cinco ciclistas. O irlandês Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) e Evenepoel fecharam o pódio da tirada, a dois e quatro segundos, respetivamente, do sul-americano.

Na geral, Evenepoel segue líder com o mesmo tempo de Martin e do alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe). A um segundo, no quarto lugar, está López. O português Rui Costa (UAE Emirates), quinto na etapa deste sábado, está também no quinto lugar da geral, a três segundos.

No domingo, a Volta ao Algarve termina com o contrarrelógio individual de 20,3 quilómetros, em Lagoa.