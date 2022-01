Um dia depois de Alxander Zverev ter dito que os jogadores participantes no Open da Austrália não estavam a ser testados, a organização do primeiro Grand Slam da temporada veio desmentir as afirmações do tenista alemão, garantindo que todos os tenistas estão a ser controlados ao novo coronavírus.

Segundo o organizador do evento, estão a ser distribuídos diariamente testes rápidos de antigénio e há clínicas abertas tanto em Melbourne Park como no hotel dos jogadores. Foi ainda garantido que os protocolos de saúde estão a ser rigorosamente seguidos: as máscaras devem ser usadas sempre (menos quando os atletas estão a jogar, a comer ou a beber) e todos os tenistas fizeram um teste PCR à chegada e ainda mais dois ao quinto e sétimo dias em solo australiano.

É por isso que, segundo a organização do Australian Open, Zverev não tem razão ao afirmar que alguns jogadores chegaram ao país infetados, nem quando diz que não estão a ser testados.

Certo é que, além de Zverev, que disse que os tenistas podiam movimentar-se livremente e que não estavam integrados numa bolha, também Bernard Tomic, que testou recentemente positivo à covid-19, criticou os protocolos usados para controlar a pandemia.

O Open da Austrália, que teve início nesta semana, já teve um caso positivo entre atletas: Ugo Humbert, que foi diagnosticado um dia após a derrota na 1.ª ronda diante de Richard Gasquet.