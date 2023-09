Declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Desp. Chaves em jogo da 4.ª jornada da Liga:

«Ganhámos, mas naquilo que queremos para a equipa estivemos mais preocupados em ganhar só do que em jogar. Houve alguns momentos em que tínhamos bola e fomos pouco dinâmicos a dar solução ao colega que tinha bola. Demos poucas linhas de passe, muito reativos e não proativos. É certo que, depois, no processo defensivo, muito bem organizados, numa primeira parte em que não deixámos o Desp. Chaves criar grande perigo na nossa baliza. Num ou outro lance podíamos ter tido mais qualidade ali no processo de ataque rápido e finalizar de outra forma, mas apesar de tudo acho que chegámos ao intervalo com uma vitória justa. Na segunda parte, sabíamos de que forma podíamos anular um pouco a largura do Chaves, laterais fundos, sabíamos que se tivéssemos algum compromissos e mantivéssemos a coesão defensiva, íamos ter algumas bolas para sair em contra-ataque, um ataque rápido. Tentámo-los enervar, nesse sentido, e fomos conseguindo obrigá-los a errar passes até relativamente fáceis.»

«Eles chegam ao golo do empate com uma perda de bola nossa, com a parte do reativo e não proativo (…), pequenos pormenores que treinámos e que não podemos deixar acontecer. Podia ter-nos saído caro. Depois disso, reagimos um bocadinho, tivemos ali mais situações para sair, o Alanzinho teve quatro ou cinco remates de golo durante os 90 minutos, fez um belíssimo jogo. Fomos mais equilibrados em todos momentos, acho que a vitória nos encaixa bem e é justa.»