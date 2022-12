Paulo Alves, treinador do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Benfica (1-1) que permitiu à equipa de Moreira de Cónegos seguir para os quartos de final da Taça da Liga:

O Moreirense mostra atributos de equipa de I Liga, concorda?

- É assim, tenho de valorizar muito e dar os parabéns aos meus jogadores pela forma como se bateram, da forma como, sobretudo, acreditaram. Essa foi a mensagem que foi passada durante a semana que temos competência e qualidade para ombrear seja com quem for, dentro do respeito que temos que ter por todos os adversários e o Benfica não é obviamente exceção. Sofremos em algumas fases do jogo porque não estávamos a jogar contra uma equipa qualquer, mas a solidariedade, a entrega de todos, o compromisso coletivo que demonstrámos, levou a este resultado fantástico. Seguimos em frente, pode não parecer, mas dividimos o jogo em algumas partes. Tivemos duas bolas nos ferros, obviamente que o Benfica também teve oportunidades, mas conseguimos o resultado e seguimos com mérito na prova.

A saída de Sori Mané foi um problema?

- Fomos mexendo em função dos cartões. Era uma final, o jogo teria de ser resolvido aqui e num pormenor qualquer podíamos ficar sem um jogador e, contra uma equipa destas, seria muito complicado. Foi mais por isso, toda a gente se mexeu bem, toda a gente batalhou em prol daquilo que pretendíamos. Fomos gerindo o jogo dessa forma, o que é fundamental é que toda gente reagiu bem, deu o seu contributo. Estamos ainda em duas provas e vamos dar tudo para continuar a ter sucesso.

O próximo adversário é o Arouca, já na próxima quinta-feira.

- É mais um jogo difícil. Temos algumas lesões, alguns jogadores importantes, temos de ir gerindo. Os jogadores têm dado tudo e alguma coisa, mesmo os que jogam menos têm uma atitude fantástica. Vamos ver como a equipa está, a confiança está bem, mas tenho plena confiança em que quem jogar na quinta feira.