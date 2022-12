Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da SportTV2, após a eliminação da Taça da Liga contra o Moreirense:



«Empate sabe a derrota? Sim. Sabíamos que o Moreirense era uma boa equipa. Acho que não jogámos mal, criámos muitas ocasiões, mas falhámos demasiadas oportunidades para ganhar. A primeira parte foi muito boa com bola, fomos muito criativos na frente. Na segunda parte criámos muito bons momentos, mas falhámos muitas oportunidades. Temos de aceitar, faz parte do futebol. Não se pode ganhar sempre nem atingir todos os objetivos. Não posso dizer muita coisa má sobre os jogadores.



Queríamos ganhar. Tentamos sempre o nosso melhor em todas as competições, mas às vezes tens de aceitar que as outras equipas são melhores. Temos de felicitar o Moreirense, seguir em frente e focar-nos noutras provas.



[Foco é no jogo com o Sp. Braga?]: «Sim, mas ainda faltam uns dias. Vamos usar os próximos dias para treinar bem. Os jogadores vão voltar do Mundail e temos de criar o mesmo espírito, a mesma mentalidade e trabalhar alguns detalhes do nosso comportamento tático.»



[Sobre o apoio dos adeptos]: «Foram fantásticos como sempre. Estão sempre connosco. Apoiaram a equipa depois do jogo apesar da desilusão. Podemos sempre contar com eles.»