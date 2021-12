Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 10.549 novos casos de covid-19 e mais 17 óbitos associados à doença, segundo o relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados desceu abaixo dos 900 ao fim de alguns dias: são menos 16, para um total de 893. Em unidades de cuidados intensivos estão 148 pacientes, menos sete do que na véspera.

Dos novos óbitos a lamentar, cinco foram na região Norte, três no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo e três no Algarve, dois na Madeira e um nos Açores.

Quanto aos novos casos, mais de metade foram na região de Lisboa e Vale do Tejo: 5.350. No Norte, mais 2.817, no Centro mais 1.465, no Algarve mais 328, no Alentejo mais 255, na Madeira mais 249 e nos Açores mais 85.

O R(t) nacional e no Continente, segundo a DGS, não sofreu alterações, estando em 1,07. A incidência também não apresenta alteração no boletim diário epidemiológico: 579,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e 582,3 casos de infeção por 100 mil habitantes no Continente.

Há, por outro lado, mais 3.948 pessoas recuperadas, sendo que o número de casos ativos teve mais uma subida grande: são mais 6.584, para um total de 84.643.