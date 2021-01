Portugal registou, nas últimas 24 horas, um valor recorde de novos casos de covid-19: foram confirmadas mais 10.027 infeções, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, que assinala também mais 91 mortes, um dos valores diários de óbitos mais elevado.

Os novos números elevam para 446.606 o número de casos confirmados desde que a pandemia foi registada em Portugal e para 7.377 o número de óbitos.

Há mais 3.115 recuperados, um total de 352.225. Há mais 6.821 casos ativos (total de 87.004).

Por região, o Norte foi a que mais novas infeções registou (3.857), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (3.333), Centro (1.932), Alentejo (439), Algarve (307), Açores (107) e Madeira (52).

Há mais 34 óbitos registados a Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Alentejo, 14 no Centro e um no Algarve. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores não foram registados novos óbitos.

Nos hospitais, há mais 33 internados (total de 3.293) e mais um internado em cuidados intensivos (513).

