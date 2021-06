Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 519 novos casos de infeção por covid-19 (total de 855.591) e mais um óbito (17.044), segundo o boletim epidemiológico diário desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 11 internados, para um total de 306, sendo que o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos mantém-se sem alteração: 72.

Tal como nos últimos dias, mais de metade dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo: mais 274. Na região Norte são mais 148 novos casos, nos Açores mais 37, no Algarve mais 22, no Centro mais 21 e no Alentejo mais 20. O único óbito foi registado em Lisboa e Vale do Tejo.

A DGS dá ainda conta, na Madeira, de uma descida do número total de casos registados: de 9.776 na quinta-feira, para 9.773 (menos três) esta sexta-feira: «o relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da RA [Região Autónoma] da Madeira, por força da necessidade de transferência de cinco casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificados dois novos casos na RA da Madeira no dia em análise», indica o boletim.

Há mais 295 recuperados (total de 814.318) e os casos ativos aumentam: são mais 223, para um total de 24.589.