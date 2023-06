Marco Bezzecchi ganhou a «spint race» do Grande Prémio de Moto GP dos Países Baixos, realizado em Assen, catedral da motovelocidade.

O piloto italiano da Ducati Mooney VR46 tinha garantido a «pole position», mas no arranque perdeud uas posições e deixou a liderança para o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Logo na quarta volta, contudo, Bezzecchi reconquistou a liderança, e não mais a largou.

Miguel Oliveira, que partiu da 11.ª posição, foi 19.º classificado.

O português da Aprilia RNF chegou a ocupar a sexta posição, mas foi por breves instantes. De repente caiu para a última posição, e depois andou a «correr atrás do prejuízo», terminando na 19.ª posição.

De referir que a segunda posição ficou para Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e a terceira para Fabio Quartararo (Yamaha), que beneficiou da penalização a Brad Binder. O sul-africano da Red Bull KTM desrespeitou os limites da pista e foi penalizado com uma «long lap», mas como já estávamos na última volta, a penalização foi de três segundos no tempo final, o que o atirou para a quinta posição.

Bagania continua a liderar a classificação geral, agora com 169 pontos, mais 21 do que Jorge Martin e mais 31 do que Marco Bezzecchi.