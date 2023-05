O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio de França de MotoGP, a quinta prova da temporada, devido à lesão no braço esquerdo sofrida no GP de Espanha do passado domingo fruto do choque com o francês Fabio Quartararo (Yamaha), anunciou a equipa RNF Aprilia, esta quinta-feira.

«Infelizmente, Miguel Oliveira foi forçado a abdicar do GP de França devido à lesão no ombro sofrida no GP de Espanha. Apesar de a equipa médica ter conseguido imediatamente recolocar o ombro no sítio, exames complementares revelaram que a lesão era mais séria, incluindo uma fratura do úmero e do ligamento anterior labrum», lembra a RNF, em comunicado.

Na mesma nota, a equipa revelou ainda que Miguel Oliveira e a sua equipa médica decidiram não avançar para uma cirurgia, optando por um tratamento mais conservador, sendo que o piloto natural de Almada vai ser substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori, piloto de testes da Aprilia.

Esta é a segunda corrida que Miguel Oliveira falha devido a lesão: já tinha estado ausente do GP da Argentina, a segunda prova da época, a contas com uma lesão nos tendões da coxa direita, provocada por um choque do espanhol Marc Márquez (Honda) durante o GP de Portugal, a prova de abertura em 2023.

O português regressou no GP das Américas, que terminou na quinta posição.

O GP de França de MotoGP é a quinta prova do Mundial de Velocidade e disputa-se a 14 de maio.