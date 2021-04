Marc Márquez, hexacampeão do Mundo de MotoGP, vai voltar a competir no Grande Prémio de Portugal, que se realiza em Portimão de 16 a 18 de abril.

«Foram nove meses difíceis, com momentos de incerteza e altos e baixos. Agora poderei voltar a desfrutar da minha paixão», referiu o piloto espanhol.

Marc Márquez falhou praticamente toda a temporada de 2020 devido a uma lesão grave no úmero direito, um osso do braço que fraturou em julho, na primeira corrida do Mundial. Foi operado, mas a recuperação lenta dos ossos levou novamente à sala de operações em dezembro.

Marquéz ainda tentou o regresso à competição no arranque desta época no Qatar, mas só agora tem luz verde dos médicos para voltar. «Na análise feita ao piloto pela equipa médica, quatro meses após a operação pela pseudoartrose infetada do úmero direito, constatou-se uma evolução clínica muito satisfatória, com um evidente progresso no processo de consolidação óssea», lê-se num comunicado da Honda, equipa do piloto espanhol.

Marc Márquez venceu o Mundial MotoGP em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, tendo também sido campeão mundial na categorias de Moto2 e de 125cc (agora Moto1).