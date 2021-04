Chama-se Francesca Sofia Novello, é namorada de Valentino Rossi e já fala em ter filhos com o piloto italiano. Numa entrevista à Vanity Fair, a modelo italiana abriu a alma e contou como foi o seu passado e o que espera do futuro. Diz que sabe que a carreira na moda é curta e que gostava no futuro de dedicar-se às redes sociais, nas quais já conta com uma respeitável legião de fãs.

Para trás ficou o curso de direito e o sonho de ser juíza. Diz não ter dúvidas que prefere fazer uma sessão fotográfica em vez de estar num tribunal a decidir um processo judicial. E contou como tudo começou, nas boxes das corridas de motos, a segurar guarda-chuvas e guarda-sóis. «É um trabalho como tantos outros e foi uma etapa da minha carreira de que me orgulho», começou por referir.

«Não é fácil aos 19 anos trabalhar com pessoas que olham para o teu rabo quando tu passas e que te apalpam o rabo quando tu tiras uma foto com elas. O mundo das motos é muito machista. Tens que ser esperta e abrir os olhos, não podes ser apenas uma cara sorridente. Se fores apenas uma cara sorridente, então vais estar em maus lençóis.»

De resto, foi esse trabalho nas boxes do Moto GP que permitiu a Francesca Sofia Novello conhecer Valentino Rossi, começar a namorar com ele e dar o salto para outras passerelles. «Eu sou a favor do girl power. Mas sei que levar um apalpão faz parte do jogo, pode acontecer. Mas nessa altura tem que aprender a fazer-te respeitar. Se deixares passar, podes transmitir uma mensagem de 'linda e burra', e aí é o teu fim.»