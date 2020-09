Miguel Oliveira vai partir do 15.º lugar da grelha para o Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, sétima prova do Mundial de MotoGP.

O piloto português da Tech3, equipa da KTM, teve um sábado atribulado com duas quedas e fez 1.31,841 na melhor volta, meio segundo mais rápido do que na semana passada no mesmo circuito, onde teve lugar o GP de São Marino.

Olieira fico a 764 milésimos de segundo de Maverick Viñales, espanhol da Yamaha que vai largar da pole position.

«Depois das quedas desta manhã, saímos para o FP4 [quarta sessão de treinos livres] com o objetivo de ganhar um pouco mais de confiança. Conseguimos um bom ritmo. Na qualificação, melhorei o meu tempo por volta, mas não foi suficiente para passar para a Q2. Faltou velocidade, faltou juntarmos todos os setores na volta rápida», explicou o piloto de Almada, antevendo a necessidade de fazer uma corrida «ao ataque de início ao fim».