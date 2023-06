Pecco Bagnaia dominou do princípio ao fim o GP Itália e venceu em casa aquela que foi a sexta prova do Mundial de Moto GP.

Bagnaia, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, cortou a meta com 41.16,863 minutos, deixando em segundo o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,067 segundos, com o francês Johann Zarco (Ducati) em terceiro, a 1,977 segundos.

Jorge Martín, também da Ducati, bem tentou roubar a liderança ao atual campeão do Mundo, mas o melhor que conseguiu foi mesmo o segundo lugar.

Miguel Oliveira caiu na 10.ª volta, quando seguia no 13.º posto, depois de ter recuperado quatro lugares, na prova que marcou o regresso do piloto português após a operação ao ombro.

As Ducati dominaram o GP de Mugello e chegaram a ter os seis primeiros lugares da frente, terminando com os quatro primeiros, com Zarco e Marini a completaram o quarteto da frente.

Com esta vitória e os pontos somados em Itália, Bagnaia passa a ter 21 pontos de vantagem sobre Bezzecchi, que foi oitavo neste Grande Prémio.

