Aleix Espargaró e Franco Morbidelli estiveram envolvidos num momento polémico nos treinos para o Grande Prémio do Qatar de MotoGP.

Os dois chocaram, Morbidelli, da Yamaha, pediu ao espanhol da Aprilia que tivesse mais calma e acabou agredido com um estalo na zona do capacete. Como consequência, Espargaró foi multado em 10 mil euros e perdeu seis lugares na grelha de partida.

Depois de Morbidelli ter considerando que o piloto espanhol da Aprilia «tem um problema», Espargaró reconheceu o erro e aceitou o castigo, mas também criticou o piloto da Yamaha.

«Obviamente que me sinto envergonhado pela minha conduta de ontem [sábado], reconheço a culpa e aceito a sanção. Apesar de perder a razão ao reagir assim, creio que é injusto julgar-se algo apenas pelos últimos cinco segundos. Ele ia a passear na pista, bloqueou-me em três curvas, quase que caí e, depois de tudo, não me deixava entre em pista. Na semana passada falou do Marc [Márquez] como se fosse um cão. A cada Grande Prémio obstaculiza um e outro piloto e, no final, com a tensão que há, é difícil gerir reações. Mas o pior de tudo foram as suas declarações, em que meteu a minha família pelo meio. Para mim merece zero de respeito. Repito uma vez mais: peço desculpas e assumo as consequências, mas quero dar o meu ponto de vista e todo o contexto, porque creio que não é justo que eu pareça o único culpado», escreveu o espanhol na rede social Instagram.

Ainda antes disso, em conferência de imprensa, Espargaró comentou a situação e avisou Morbidelli que a “guerra” ainda não terminou. Tudo isto porque o ítalo-brasileiro disse que o espanhol «tem muito mais episódios dos quais se envergonhar do que se orgulhar». «Eu pergunto-me o que ele dirá aos seus filhos», disse ainda Morbidelli.

«O que me incomodou muito é que nas suas declarações ele incluiu a minha família e os meus filhos. Aí ele cruzou uma linha muito sagrada; isto não vai ficar assim», garantiu Espargaró.