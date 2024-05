Aleix Espargaró, piloto espanhol do MotoGP, anunciou que vai retirar-se no final desta época.

Espargaró, de 34 anos, deixa o MotoGP ao fim de 20 anos distribuídos pelas três categorias da competição, 14 delas na categoria rainha, na qual venceu três corridas, conquistou cinco poles e subiu 11 vezes ao pódio

Aleix Espargaró compete pela equipa de fábrica da Aprilia.

O piloto espanhol anunciou a decisão numa conferência de imprensa com muitas lágrimas pelo meio e um agradecimento especial ao irmão, Pol Espargaró, dois anos mais novo, mas já retirado desde a época passada: «Sempre foi a minha referência.»

No final do anúncio, Aleix Espargaró posou para as câmaras juntamente com a mulher e os dois filhos e também com o restante pelotão do MotoGP, entre eles o português Miguel Oliveira.