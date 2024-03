A corrida do Grande Prémio do Qatar de MotoGP está marcada para as 17h00 deste domingo. Esta é a primeira corrida do ano.

No sábado, Miguel Oliveira foi 13.º no «sprint», conquistado Jorge Martín (Prima Pramarc). O espanhol vai partir da «pole position», à frente de Aleix Espargaró (Aprilia Racing) e de Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team).

Miguel Oliveira vai arrancar da 14.ª posição da grelha e terá de cumprir uma penalização de volta longa, um castigo que já remonta à temporada passada, devido a um acidente com Espargaró e Bastianini, precisamente na corrida sprint do GP do Qatar.

Siga AQUI todas as incidências da corrida