O português Miguel Oliveira terminou na 19.ª posição, após as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP.

O piloto da KTM conseguiu a melhor volta já na sessão da tarde, com 1.40,821 minutos, e terminou a 1,419 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia). O também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) foi segundo classificado, a 0,303 segundos do colega de equipa, seguido pelo italiano Enea Bastianini (Ducati) terceiro, a 0,488 segundos.

Quanto à primeira sessão, Oliveira tinha sido oitavo, com Alex Rins (Suzuki) a liderar a tabela de tempos. Mesmo com a temperatura a subir na sessão da tarde, o piloto luso ainda conseguiu melhorar o registo em 0,080 segundos, embora tenha sido insuficiente para ir além do 19.º lugar da tabela combinada.

Na terceira sessão de treinos livres, que se realiza na manhã de sábado, o piloto de Almada vai lutar por um lugar entre o top-10, de forma a conseguir uma vaga direta na segunda fase da qualificação (Q2).

Note-se que Fábio Quartararo (Yamaha) chega à nona prova do Campeonato do Mundo de velocidade em motociclismo na liderança, com 122 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 11.º, com 50.