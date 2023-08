O português Miguel Oliveira (Aprilia) recuperou 12 posições e terminou o Grande Prémio da Grã-Bretanha no quarto lugar, o melhor resultado da temporada.

Aleix Espargaró (Aprilia), 0,750 segundos mais rápido do que o piloto luso, venceu em Silverstone, depois de ultrapassar Pecco Bagnaia (Ducati) na última volta. No último lugar do pódio, ficou Brad Binder (KTM).

Apesar de ter largado de 16.º, Oliveira mostrou desde cedo que estava com bom ritmo e começou a escalar posições. O português também beneficiou das quedas de Alex Márquez e Marco Bezzecchi, os dois melhores da corrida sprint, e a meio da corrida já estava no top-6.

Com duas excelentes ultrapassagens, numa altura em que já caía a chuva em Silverstone, Oliveira subiu a terceiro, mas cedeu na penúltima volta e permitiu que Binder conseguisse o terceiro posto. Apesar de ter falhado o pódio - por pouco -, nada apaga a recuperação assinalável do piloto de Almada.

Com este resultado, Bagnaia aumentou a vantagem na liderança do campeonato, tendo agora 214 pontos, mais 41 do que Jorge Martin e 47 do que Bezzecchi, segundo e terceiro, respetivamente.