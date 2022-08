O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o primeiro Grande Prémio de Moto GP da próxima temporada, de 24 a 26 de março de 2023.

O anúncio foi feito pela Federação Internacional de Motociclismo nesta terça-feira. O organismo destaca que esta é a primeira vez que o calendário de MotoGP tem início na Europa desde 2006 e é também uma estreia do circuito de Portimão na ronda de abertura.

O Autódromo do Algarve vai contar com novas cores na pista e os primeiros testes de pré-temporada vão decorrer nas semanas que antecedem a primeira corrida do Mundial, com datas ainda a confirmar.

Entretanto, os fãs já podem comprar bilhetes para a primeira prova de 2023.

Note-se que este será o quarto ano consecutivo que o Autódromo do Algarve acolhe a maior competição mundial de motociclismo, já que o MotoGP regressou a Portugal em 2020 - com vitória de Miguel Oliveira -, depois de ter estado ausente desde 2012.